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11:12, 8 января 2025Мир

В Турции рассказали о совместной военной операции с Сирией

Глава МИД Турции Фидан: в Сирии могут провести военную операцию против курдов
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

Вооруженные силы Турции и Сирии могут провести совместную военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), если они не прекратят борьбу. Об этом рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает издание Hürriyet.

«Если PПK не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии (...), то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — отметил он.

Кроме того, условием проведения операции могут быть и «требования» западных стран в отношении сирийских курдов, однако в публикации не раскрывается, о чем именно идет речь. При этом, по словам Хакана Фидана, целью действий Турции в Сирии никогда не было существование в стране РПК, которая признана Анкарой террористической организацией.

Ранее новые сирийские власти потребовали от РПК сложить оружие. При этом возможности какого-либо компромисса с курдами они не рассматривают.

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