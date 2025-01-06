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18:50, 6 января 2025Мир

Новые власти Сирии потребовали от курдов сложить оружие

Hürriyet: власти Сирии потребовали от Рабочей партии Курдистана сложить оружие
Семен Александров (редактор)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Новые власти Сирии провели переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) и потребовали сложить оружие. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, PПK хочет получить дивизию или корпус в армии Сирии в обмен на отказ от оружия и якобы предложила разделить нефтяные месторождения на севере арабской республики 50 на 50.

При этом новые власти Сирии даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РПК условие безоговорочно сложить оружие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил курдских боевиков в Сирии перед выбором. Он заявил, что курдские боевики в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены. Он добавил, что часть сирийских беженцев, которых принимает Турция, начинают возвращаться.

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