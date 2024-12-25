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13:54, 25 декабря 2024Мир

Эрдоган поставил курдских боевиков в Сирии перед выбором

Эрдоган: курдские боевики в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены
Семен Александров (редактор)
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Курдские боевики в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены. Перед таким выбором курдов поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Сепаратисты либо распрощаются со своим оружием, либо будут похоронены на сирийской земле вместе с ним», — сказал турецкий лидер. Он добавил, что часть сирийских беженцев, которых принимает Турция, начинают возвращаться.

Ранее возглавляемые курдами боевики в Сирии, известные как Сирийские демократические силы, начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), чтобы вернуть себе районы вблизи северной части турецко-сирийской границы.

После падения режима Башара Асада столкновения между поддерживаемой США группировкой и СНА, которая захватила ключевой город Манбидж и прилегающие к нему районы, усилились.

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