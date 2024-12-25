В Сирии курды начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией оппозиции

AP: курды начали контрнаступление против Сирийской национальной армии

Возглавляемые курдами боевики в Сирии, известные как Сирийские демократические силы (СДС), начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), чтобы вернуть себе районы вблизи северной части турецко-сирийской границы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает издание, возглавляемые курдами силы СДС являются важнейшим союзником Вашингтона в Сирии, целью которых является противодействие спящим ячейкам экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в России), разбросанным по востоку страны. После падения режима Башара Асада столкновения между поддерживаемой США группировкой и СНА, которая захватила ключевой город Манбидж и прилегающие к нему районы, усилились.

Представитель Женского отряда самообороны СДС Рукен Джамал заявила, что его бойцы находятся всего в 11 километрах от центра Манбиджа, продолжая контрнаступление. Она обвинила Турцию в попытках ослабить влияние группировки на переговорах о политическом будущем Сирии через СНА.

Ранее стало известно, что Турция и новые власти Сирии могут провести совместную операцию против курдов, которые контролируют северо-восток Арабской Республики. Уточняется, что в случае проведения операции может встать проблема реакции США, традиционно поддерживающих курдов.