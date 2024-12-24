Турцию и Сирию заподозрили в совместной операции против курдов

Hürriyet: Турция и Сирия могут провести совместную операцию против курдов

Турция и новые власти Сирии могут провести совместную операцию против курдов, которые контролируют северо-восток арабской республики. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Все заявления, исходящие от нового руководства, взявшего бразды правления в Дамаске, указывают на то, что мировоззрение, которое будет доминировать в предстоящий период, сосредоточено на сохранении политического единства страны, а также на ликвидации всех вооруженных элементов, не подлежащих контролю со стороны Дамаска», — отмечается в материале издания.

Дополнительно указывается, что в случае проведения операции может встать проблема реакции США, традиционно поддерживающих курдские ополчения. Однако авторы материала указывают, что планы избранного президента США Дональда Трампа на сокращение военного присутствия в мировых конфликтах создает пространство возможностей.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп столкнется со «сложной дилеммой» военного присутствия в Сирии, так как он хочет вывести оттуда войска, что при этом может повысить угрозу распространения терроризма в регионе. Авторы уточняют, что окружение Трампа пока не делало каких-либо четких заявлений по вопросу и в какой-то степени противоречит само себе по сирийскому вопросу.