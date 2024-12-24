WP: Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии, так как он хочет вывести оттуда войска, что при этом может повысить угрозу распространения терроризма в регионе. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Трамп столкнется с изменившимся Ближним Востоком, когда в следующем месяце начнется его второй срок, и все более насущными вопросами о будущем примерно двух тысяч американских военнослужащих, размещенных на востоке Сирии, где на протяжении более десятилетия Вашингтон использовал ряд форпостов в борьбе с террористами», — отмечается в материале издания.

Авторы уточняют, что окружение Трампа пока не делало каких-либо четких заявлений по вопросу и в какой-то степени противоречит само себе. В частности, советник избранного лидера по национальной безопасности Майкл Уолц указал, что борьба с терроризмом будет одним из приоритетов внешней политики, в то время как он сам же заявил о планах снизить участие Соединенных Штатов в мировых конфликтах.

Ранее Трамп заявил, что за свержением политического режима президента Сирии Башара Асада стоит Турция, захватившая власть вооруженная оппозиция всецело контролируется Анкарой. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень умный человек», который давно хотел смещения Асада.