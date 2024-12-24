Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 24 декабря 2024Мир

Трампу пообещали сложную дилемму по одному вопросу

WP: Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии, так как он хочет вывести оттуда войска, что при этом может повысить угрозу распространения терроризма в регионе. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Трамп столкнется с изменившимся Ближним Востоком, когда в следующем месяце начнется его второй срок, и все более насущными вопросами о будущем примерно двух тысяч американских военнослужащих, размещенных на востоке Сирии, где на протяжении более десятилетия Вашингтон использовал ряд форпостов в борьбе с террористами», — отмечается в материале издания.

Авторы уточняют, что окружение Трампа пока не делало каких-либо четких заявлений по вопросу и в какой-то степени противоречит само себе. В частности, советник избранного лидера по национальной безопасности Майкл Уолц указал, что борьба с терроризмом будет одним из приоритетов внешней политики, в то время как он сам же заявил о планах снизить участие Соединенных Штатов в мировых конфликтах.

Ранее Трамп заявил, что за свержением политического режима президента Сирии Башара Асада стоит Турция, захватившая власть вооруженная оппозиция всецело контролируется Анкарой. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень умный человек», который давно хотел смещения Асада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

      Запрет на вывоз риса из России продлили на полгода

      Свидетельница по делу Иванова отказалась объяснять происхождение денег на ее счетах

      Медведчук подал на Зеленского заявление в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

      Раскрыт гонорар группы «Моральный кодекс»

      Кармен Электра обнажила грудь в праздничной фотосессии

      В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

      Samsung выпустит меньше складных смартфонов

      В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

      В Казахстане подтвердили статус партнера БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше