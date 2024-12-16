Трамп назвал виновника краха режима Асада в Сирии

Трамп: за свержением режима Асада в Сирии стоит Турция и ее лидер Эрдоган

За свержением политического режима президента Сирии Башара Асада стоит Турция, захватившая власть вооруженная оппозиция всецело контролируется Анкарой. Об этом в ходе пресс-конференции в собственной резиденции в Мар-а-Лаго заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал FOX 5.

«Но никто не знает, кто стоит за другой стороной [новой власти в Сирии], а я знаю. Это Турция, она стоит за этим. [Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] очень умный человек. Они хотели [свержения Асада] 1000 лет, и [Эрдоган] получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией», — высказался будущий американский лидер.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Башар Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече. «Мы пытались приехать, мы хотели, но они отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Он отверг все [предложения]», — сказал дипломат.