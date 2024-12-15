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23:55, 15 декабря 2024Мир

В Турции рассказали об отказе Асада от переговоров

Глава МИД Турции Фидан: Асад отказался от встречи с турецкой стороной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший президент Сирии Башар Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече. Об этом в интервью Al Arabiya рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, турецкая сторона много раз просила Асада о переговорах, привлекая третьи страны, включая Ирак, в качестве посредников.

«Мы пытались приехать, мы хотели, но они отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Он отверг все [предложения]», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Башар Асад за несколько дней до свержения жаловался представителю Ирана на активную поддержку Турцией исламских повстанцев. В ответ Турция обвинила Асада в нежелании урегулировать конфликт в Сирии дипломатическим путем.

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