В Турции рассказали об отказе Асада от переговоров

Бывший президент Сирии Башар Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече. Об этом в интервью Al Arabiya рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, турецкая сторона много раз просила Асада о переговорах, привлекая третьи страны, включая Ирак, в качестве посредников.
«Мы пытались приехать, мы хотели, но они отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Он отверг все [предложения]», — сказал дипломат.
Ранее стало известно, что Башар Асад за несколько дней до свержения жаловался представителю Ирана на активную поддержку Турцией исламских повстанцев. В ответ Турция обвинила Асада в нежелании урегулировать конфликт в Сирии дипломатическим путем.