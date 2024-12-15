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10:25, 15 декабря 2024Мир

Башар Асад перед свержением жаловался Ирану на желание Турции лишить его власти

Башар Асад на пятый день наступления повстанцев жаловался Ирану на Турцию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент Сирии Башар Асад за несколько дней до свержения жаловался представителю Ирана на активную поддержку Турцией исламских повстанцев. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает Reuters.

По данным агентства, в беседе иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заверил Асада в продолжении помощи со стороны Тегерана и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с представителями Турции. Отмечается, что разговор состоялся 1 декабря — пятый день наступления повстанцев. К этому времени мятежники заняли Идлиб и Алеппо, а армия Сирия планировала перейти в наступление.

Иранский министр после беседы с Асадом высказал глубокую озабоченность о поддержке повстанцев своему турецкому коллеге Хакану Фидану и высказал недовольство поддержкой Турцией планов Сша и Израиля. В ответ Турция обвинила Асада в нежелании урегулировать конфликт в Сирии дипломатическим путем.

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