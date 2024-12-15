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02:17, 15 декабря 2024Мир

Лидеры арабских стран испугались волнений из-за смещения Асада в Сирии

WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за смещения Асада в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ahmet Yukus / Global Look Press

Лидеры ряда арабских стран испугались волнений в своих государствах из-за смещения Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», — указывает издание.

Один из дипломатов сообщил газете, что усиление воздействия группировки группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии может стать угрозой для президента Египта Фаттаха ас-Сиси.

Газета подчеркивает, что арабские страны проявляют осторожность по отношению к событиям в Сирии, стремясь найти способы воздействия на ситуацию и оценить, возможно ли остановить нестабильность после возможного ухода Башара Асада с поста.

8 декабря боевики исламистской группировки ХТШ взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну.

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