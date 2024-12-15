WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за смещения Асада в Сирии

Лидеры ряда арабских стран испугались волнений в своих государствах из-за смещения Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», — указывает издание.

Один из дипломатов сообщил газете, что усиление воздействия группировки группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии может стать угрозой для президента Египта Фаттаха ас-Сиси.

Газета подчеркивает, что арабские страны проявляют осторожность по отношению к событиям в Сирии, стремясь найти способы воздействия на ситуацию и оценить, возможно ли остановить нестабильность после возможного ухода Башара Асада с поста.

8 декабря боевики исламистской группировки ХТШ взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну.