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06:43, 8 декабря 2024Мир

Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

Al Hadath: боевики террористических формирований взяли контроль над Дамаском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Террористы установили контроль над Дамаском. Как утверждает телеканал Al Hadath, правительственные силы отходят из столицы республики.

По данным СМИ, боевики достигли центральной площади Омейядов в Дамаске, а также захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. При этом радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске произошли взрывы.

Ранее также сообщалось, что международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места.

В свою очередь, в администрации действующего президента США Джо Байдена выразили мнение, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели или нескольких дней. При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники.

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