Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

Al Hadath: боевики террористических формирований взяли контроль над Дамаском

Террористы установили контроль над Дамаском. Как утверждает телеканал Al Hadath, правительственные силы отходят из столицы республики.

По данным СМИ, боевики достигли центральной площади Омейядов в Дамаске, а также захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. При этом радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске произошли взрывы.

Ранее также сообщалось, что международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места.

В свою очередь, в администрации действующего президента США Джо Байдена выразили мнение, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели или нескольких дней. При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники.