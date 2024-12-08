Работа международного аэропорта Дамаска прекращена, все сотрудники его покинули

Международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой радио Sham FM.

«Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена», — говорится в сообщении.

Ранее армия Сирии укрепила все позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы на фоне провокаций террористов.

В администрации действующего президента США Джо Байдена считают, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели или нескольких дней.