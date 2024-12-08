Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

Президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии.
Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. Однако этом сопротивления со стороны правительственных войск они не встретили, отмечает агентство.
Reuters со ссылкой на очевидцев уточнило, что тысячи людей собрались на площади в центре Дамаска, некоторые из них приехали на автомобилях. Они размахивают руками и скандируют «Свобода».
После командование сирийской армии объявило о капитуляции.
Самолет Асада исчез с радаров
Согласно данным сервиса Flightradar 24, самолет Башара Асада исчез с радаров.
В канцелярии президента Сирии накануне заверили, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.
Канцелярия Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из столицы, Дамаска
Однако позже в сети появились предположения, что самолет политика просто выключил передатчик. Также отмечается, что перед тем, как исчезнуть с радаров, борт быстро снижался.
Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск
Утром 8 декабря террористы установили контроль над Дамаском. Сирийские войска начали покидать город, здание центрального телевидения захватили посторонние.
По данным РИА Новости, в правительственном квартале Дамаска началась интенсивная перестрелка.
В районе Абу-Руммане и Маззе слышна интенсивная стрельба. Нет понимания, где террористы
Как отмечает телеканал Al Jazeera, террористы взяли под контроль тюрьму «Сейдная» и освободили всех заключенных.
Премьер Сирии рассказал, что находится в своем доме в Дамаске
Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли рассказал, что находится дома и не намерен покидать его. Он также призвал сирийцев не наносить ущерба государственной собственности.
Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем
Политик подчеркнул, что готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы.