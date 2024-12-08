Стало известно об освобождении заключенных из тюрьмы «Сейдная»

Al Jazeera: террористы выпустили всех заключенных из тюрьмы «Сейдная»

Террористы взяли под контроль тюрьму «Сейдная» в Дамаске (столица Сирии) и освободили всех заключенных. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Вооруженная оппозиция заявила, что взяла штурмом тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и смогла освободить заключенных», — сообщил телеканал.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.

В свою очередь, премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы.