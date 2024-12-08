Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Аль-Джалали отметил, что находится в своем доме в столице Сирии. Также он призвал граждан не портить государственную собственность.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.