Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Аль-Джалали отметил, что находится в своем доме в столице Сирии. Также он призвал граждан не портить государственную собственность.
Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.
Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.