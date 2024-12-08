Самолет Асада исчез с радаров

Самолет президента Сирии Асада исчез с радаров

Самолет президента Сирии Башара Асада исчез с радаров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar 24.

Ранее сообщалось, что сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска.

В канцелярии президента Сирии заверили, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.

Ранее 7 декабря стало известно, что представители властей Египта и Иордании обратились к Асаду с призывом срочно покинуть страну и создать правительство в изгнании. Газета The Wall Street Journal сообщала, что глава государства остается в Сирии, однако на прошлой неделе его семья уехала в Россию.