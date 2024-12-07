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02:51, 7 декабря 2024Мир

Асада призвали покинуть Сирию

WSJ: Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhael Klimentyev / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Представители властей Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с призывом срочно покинуть страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что представители двух стран также посоветовали Асаду создать правительство в изгнании. По данным газеты, Асад все еще остается в Сирии, однако на прошлой неделе его семья уехала в Россию.

До этого сирийский президент просил Египет, Иорданию и еще ряд государств помочь оружием и разведывательной информацией, однако ему в этом отказали. Турция также не отреагировала на просьбу Асада и не стала вмешиваться в боевые действия с целью остановить продвижение повстанцев.

Ранее главарь группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани признал, что целью наступления является свержение Башара Асада. По словам главаря группировки, для достижения этой цели они намерены задействовать все доступные средства.

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