Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

CNN: главарь ХТШ аль-Джулани признал, что цель наступления — свержение Асада

Главарь группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани признал, что целью наступления является свержение президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает канал CNN.

Комментируя цели наступления террористов, аль-Джулани заявил, что они стремятся к «свержению этого режима». По словам главаря группировки, для достижения этой цели они намерены задействовать все доступные средства.

Ранее стало известно, что боевики начали заходить в город Хомс одноименной провинции, открывающей путь к столице Сирии Дамаску.

6 декабря сирийские вооруженные силы при поддержке Воздушно-космических сил России атаковали скопления террористов на севере и юге провинции Хама.