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12:53, 6 декабря 2024Мир

ВС Сирии при поддержке ВКС России атаковали боевиков в Хаме

ВС Сирии при поддержке ВКС РФ атаковали скопления боевиков на севере и юге Хамы
Семен Александров (редактор)

Фото: Rodi Said / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали скопления боевиков на севере и юге сирийской провинции Хама. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным военного ведомства, десятки террористов ликвидированы и ранены, а принадлежавшая им военная техника уничтожена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стабилизировать происходящее в Сирии непросто, так как это сложная игра с большим количеством участников. Он выразил надежду, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию. Как указал дипломат, у российской стороны есть некоторая информация о том, кто поддерживает террористов в Сирии.

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