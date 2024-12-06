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02:35, 6 декабря 2024Мир

МИД России назвал происходящее в Сирии сложной игрой

Лавров назвал ситуацию в Сирии сложной игрой с большим количеством участников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Стабилизировать происходящее в Сирии непросто, так как это сложная игра с большим количеством участников. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава МИД России выразил надежду, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию. «Это сложная игра, в нее вовлечено много действующих лиц», — прокомментировал он ситуацию на севере арабской республики.

Как указал дипломат, у российской стороны есть некоторая информация о том, кто поддерживает террористов в Сирии.

«В частности, американцы, британцы и некоторые другие. Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием», — указал министр.

Ранее Лавров обсудил со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом обстановку и развитие ситуации в Сирии. Он указал на необходимость координации совместных действий в целях стабилизации ситуации.

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