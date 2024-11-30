Лавров обсудил с главой МИД Турции обстановку в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом развитие ситуации в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом обстановку и развитие ситуации в Сирии. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — сообщили в ведомстве.

Министры также подчеркнули необходимость координации совместных действий в целях стабилизации ситуации.

Ранее турецкий эксперт, доктор наук в Газиантепском университете Али Фуат Гекче заявил, что наступление боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) на Алеппо служит интересам США и Израиля. Он указал, что наступление террористов на Алеппо не случайно, так как оно началось как раз в тот момент, когда Израиль потерпел неудачу в борьбе с «Хезболлой» и заключил договор о прекращении огня.