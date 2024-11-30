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12:18, 30 ноября 2024Мир

В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

Доктор Гекче: наступление террористов на Алеппо служит интересам США и Израиля
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Наступление боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) на Алеппо служит интересам США и Израиля, считает турецкий эксперт, доктор наук в Газиантепском университете Али Фуат Гекче. Страны, заинтересованные в обострении ситуации в Сирии, он назвал в интервью турецкой газете Aydınlık.

Гекче указал, что наступление террористов на Алеппо не случайно, так как оно началось как раз в тот момент, когда Израиль потерпел неудачу в борьбе с «Хезболлой» и заключил договор о прекращении огня. При этом, по словам профессора, важно, что основной мишенью ХТШ стал Алеппо, являющийся критически важным маршрутом для «Хезболлы». «Похоже, что ХТШ под руководством США действует для защиты Израиля», — заявил Гекче.

Эксперт добавил, что США пытаются захватить регион через ХТШ. «Они хотят снова разжечь межконфессиональные конфликты в регионе и хотят нанести ущерб тылам "Хезболлы"», — заключил Гекче.

Ранее сообщалось, что сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Боевые действия там возобновились впервые с 2016 года.

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