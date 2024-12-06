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13:32, 6 декабря 2024Мир

Террористы начали заходить в один из ключевых городов Сирии

Anadolu: террористы начали заходить в город Хомс, находящийся на пути к Дамаску
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Террористические группировки начали заходить в город Хомс одноименной провинции, открывающей путь к столице Сирии Дамаску. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

«Вооруженные террористические группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) начали въезжать на окраины города Хомс, который является стратегически важным населенным пунктом на пути к столице Сирии Дамаск», — передает агентство.

По данным источников, террористы начали заходить в Хомс с запада через район Ваир, в то время, как другие отряды боевиков находятся на расстоянии трех километров от севера города.

Ранее командование Вооруженных сил (ВС) Сирии сообщило, что удерживавшие город Хама подразделения армии были передислоцированы за пределы города. Уточняется, что террористы смогли проникнуть в несколько кварталов населенного пункта.

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