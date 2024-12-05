Командование ВС Сирии заявило о передислокации подразделений армии за пределы города Хама

ВС Сирии: подразделения армии были передислоцированы за пределы города Хама

Удерживавшие город Хама подразделения армии были передислоцированы за пределы города. Об этом заявили в командовании Вооруженных сил (ВС) Сирии, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в последние часы на фоне усиления столкновения и увеличения потерь в сирийских рядах боевики проникли в несколько кварталов города.

«Боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», — говорится в заявлении командования.

Ранее в Министерстве обороны Сирийской Арабской Республики заявили о ведении боев с террористами в провинции Хама. В военном ведомстве уточнили, что бои ведутся при поддержки российской авиации.