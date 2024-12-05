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15:51, 5 декабря 2024Мир

Командование ВС Сирии заявило о передислокации подразделений армии за пределы города Хама

ВС Сирии: подразделения армии были передислоцированы за пределы города Хама
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Удерживавшие город Хама подразделения армии были передислоцированы за пределы города. Об этом заявили в командовании Вооруженных сил (ВС) Сирии, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в последние часы на фоне усиления столкновения и увеличения потерь в сирийских рядах боевики проникли в несколько кварталов города.

«Боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», — говорится в заявлении командования.

Ранее в Министерстве обороны Сирийской Арабской Республики заявили о ведении боев с террористами в провинции Хама. В военном ведомстве уточнили, что бои ведутся при поддержки российской авиации.

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