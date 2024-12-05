Армия Сирии заявила о ведении боев с террористами в провинции Хама

Минобороны Сирии: террористы несут потери в ходе боев с САР в провинции Хама

Армия Сирийской Арабской Республики (САР) ведет бои с террористами в провинции Хама. Об этом заявили в Минобороны Сирии, сообщает РИА Новости.

«Наши Вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери», — говорится в заявлении.

В сирийском оборонном ведомстве отметили, что бои ведутся при поддержке российской авиации. Уточняется, что самолеты ВВС САР и ВКС России и артиллерия наносят массированные удары по террористам.

Ранее в США заявили, что победа президента Сирии Башара Асада или террористических группировок в гражданской войне поставит Израиль и Запад перед дилеммой. Отмечается, что успех любой из сторон сопряжен с рисками для Тель-Авива.