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13:10, 5 декабря 2024Мир

Армия Сирии заявила о ведении боев с террористами в провинции Хама

Минобороны Сирии: террористы несут потери в ходе боев с САР в провинции Хама
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Армия Сирийской Арабской Республики (САР) ведет бои с террористами в провинции Хама. Об этом заявили в Минобороны Сирии, сообщает РИА Новости.

«Наши Вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери», — говорится в заявлении.

В сирийском оборонном ведомстве отметили, что бои ведутся при поддержке российской авиации. Уточняется, что самолеты ВВС САР и ВКС России и артиллерия наносят массированные удары по террористам.

Ранее в США заявили, что победа президента Сирии Башара Асада или террористических группировок в гражданской войне поставит Израиль и Запад перед дилеммой. Отмечается, что успех любой из сторон сопряжен с рисками для Тель-Авива.

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