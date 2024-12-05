Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:02, 5 декабря 2024Мир

В США раскрыли лучший сценарий окончания войны в Сирии для Израиля

WSJ: победа Асада или террористов в войне в Сирии ставит Израиль перед дилеммой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Победа сирийского президента Башара Асада или террористических группировок в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон сопряжен с рисками для Тель-Авива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Асад является союзником врага Израиля, Ирана, а новый виток войны грозит укрепить эти отношения, подрывая усилия израильских властей по ослаблению сети союзников Тегерана и ополченцев на Ближнем Востоке. При этом Израиль считает вторую сторону конфликта, террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) опасной для своих интересов», — передает газета.

Издание приводит слова старшего научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна при Тель-Авивском университете Харела Хорева, который указал на то, что лучшим вариантом для Израиля сейчас является «взаимное ослабление сторон сирийского конфликта, а не решающая победа какой-либо из них».

27 ноября террористы, дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. Теперь они продвигаются на юг и заявляют о намерении взять город Хама, расположенный всего в 209 километрах от столицы Сирии — Дамаска.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      На Западе признали близость Трампа к достижению одной цели

      Российский полицейский попытался разнять драку и получил удар шилом в живот и ухо

      Жилье в России продолжило дешеветь

      ВТБ продаст крупнейшего железнодорожного оператора России

      В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в декабре

      Стало известно о продвижении ВС России на кураховском направлении

      Россиянам раскрыли места для отдыха в Турции за 30 тысяч рублей с человека

      Поставки российского угля в одну страну рухнули

      В России школьник сломал позвоночник при попытке исполнить трюк и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше