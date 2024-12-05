В США раскрыли лучший сценарий окончания войны в Сирии для Израиля

WSJ: победа Асада или террористов в войне в Сирии ставит Израиль перед дилеммой

Победа сирийского президента Башара Асада или террористических группировок в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон сопряжен с рисками для Тель-Авива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Асад является союзником врага Израиля, Ирана, а новый виток войны грозит укрепить эти отношения, подрывая усилия израильских властей по ослаблению сети союзников Тегерана и ополченцев на Ближнем Востоке. При этом Израиль считает вторую сторону конфликта, террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) опасной для своих интересов», — передает газета.

Издание приводит слова старшего научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна при Тель-Авивском университете Харела Хорева, который указал на то, что лучшим вариантом для Израиля сейчас является «взаимное ослабление сторон сирийского конфликта, а не решающая победа какой-либо из них».

27 ноября террористы, дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. Теперь они продвигаются на юг и заявляют о намерении взять город Хама, расположенный всего в 209 километрах от столицы Сирии — Дамаска.