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18:14, 7 декабря 2024Мир

Сирийский правительственный самолет вылетел из Дамаска

Flightradar 24: сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Reuters

Сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска. На это указывают данные сервиса Flightradar 24.

В данный момент воздушное судно находится в воздушном пространстве Ирака.

Ранее в канцелярии президента Сирии Башара Асада заверили, что сирийский лидер находится в столице страны.

До этого стало известно, что в сирийском городе Хомс начались бои между регулярной армией и вооруженной оппозицией. Как отмечает телеканал Al Arabiya, потеря правительственными силами Хомса откроет боевикам дорогу на Дамаск.

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