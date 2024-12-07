Сирийский правительственный самолет вылетел из Дамаска

Flightradar 24: сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска

Сирийский правительственный самолет вылетел из аэропорта Дамаска. На это указывают данные сервиса Flightradar 24.

В данный момент воздушное судно находится в воздушном пространстве Ирака.

Ранее в канцелярии президента Сирии Башара Асада заверили, что сирийский лидер находится в столице страны.

До этого стало известно, что в сирийском городе Хомс начались бои между регулярной армией и вооруженной оппозицией. Как отмечает телеканал Al Arabiya, потеря правительственными силами Хомса откроет боевикам дорогу на Дамаск.