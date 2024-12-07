В Сирии раскрыли местонахождение Асада

Президент Сирии Асад находится в Дамаске, заявили в его канцелярии

Президент Сирии Башар Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами. Об этом сообщили в канцелярии Асада, передает РИА Новости.

В канцелярии заявили, что некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи об отъезде Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну. «Канцелярия Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из столицы, Дамаска», — отметили там.

Ранее 7 декабря сообщалось, что представители властей Египта и Иордании обратились к Асаду с призывом срочно покинуть страну и создать правительство в изгнании. Газета The Wall Street Journal писала, что глава государства остается в Сирии, однако на прошлой неделе его семья уехала в Россию.