Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 7 декабря 2024Мир

В Сирии раскрыли местонахождение Асада

Президент Сирии Асад находится в Дамаске, заявили в его канцелярии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SANA / Reuters

Президент Сирии Башар Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами. Об этом сообщили в канцелярии Асада, передает РИА Новости.

В канцелярии заявили, что некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи об отъезде Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну. «Канцелярия Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из столицы, Дамаска», — отметили там.

Ранее 7 декабря сообщалось, что представители властей Египта и Иордании обратились к Асаду с призывом срочно покинуть страну и создать правительство в изгнании. Газета The Wall Street Journal писала, что глава государства остается в Сирии, однако на прошлой неделе его семья уехала в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вывод российских кораблей с базы в Сирии объяснили

      В Грузии возобновились протесты

      Российские школьницы впечатали торт в лицо учительнице и поиздевались над ней на видео

      Пассажирский самолет врезался в стаю птиц при посадке и попал на видео

      Трамп призвал к невмешательству США в события в Сирии

      «Зенит» проиграл новичку РПЛ

      Мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери

      Эрдоган выступил за скорый мир в Сирии

      В Австрии заявили о готовности провести переговоры по Украине в Вене

      Сирийский правительственный самолет вылетел из Дамаска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше