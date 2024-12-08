Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 8 декабря 2024Мир

Премьер Сирии сделал заявление насчет своего местонахождения

Премьер Сирии рассказал, что находится в своем доме в Дамаске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juma Mohammad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли рассказал, что находится дома и не намерен покидать его. Он также призвал сирийцев не наносить ущерба государственной собственности, информирует телеканал Al Arabiya.

«Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», — отметил он.

Утром в воскресенье, 8 декабря, стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.

В свою очередь, российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что сирийский город Дамаск пал без сопротивления. Также он подтвердил информацию, что президент Сирии покинул страну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?

      Премьер Сирии сделал заявление насчет своего местонахождения

      Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

      Дочь Эрдогана написала пост о свержении Асада

      Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

      Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

      На Западе рассказали о внешнем виде Зеленского на встрече с Трампом

      Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

      В Сирии сообщили о запуске ракеты по самолету Асада

      Командование сирийской армии объявило о капитуляции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше