Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

Сирийский город Дамаск пал без сопротивления. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок.
«Ключевые объекты инфраструктуры в городе, включая здания силовых структур, ведущих СМИ, учреждений пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал военкор.
Также Котенок подтвердил информацию, что президент сирии Башар Асад покинул страну.
Ранее появилась информация, что самолет сирийского лидера исчез с радаров. При этом в канцелярии президента заверяют, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.