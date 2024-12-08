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06:24, 8 декабря 2024Россия

Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

Котенок: Дамаск пал, не сопротивляясь, ключевые объекты заняли вооруженные люди
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сирийский город Дамаск пал без сопротивления. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ключевые объекты инфраструктуры в городе, включая здания силовых структур, ведущих СМИ, учреждений пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал военкор.

Также Котенок подтвердил информацию, что президент сирии Башар Асад покинул страну.

Ранее появилась информация, что самолет сирийского лидера исчез с радаров. При этом в канцелярии президента заверяют, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.

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