Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

Котенок: Дамаск пал, не сопротивляясь, ключевые объекты заняли вооруженные люди

Сирийский город Дамаск пал без сопротивления. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ключевые объекты инфраструктуры в городе, включая здания силовых структур, ведущих СМИ, учреждений пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал военкор.

Также Котенок подтвердил информацию, что президент сирии Башар Асад покинул страну.

Ранее появилась информация, что самолет сирийского лидера исчез с радаров. При этом в канцелярии президента заверяют, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.