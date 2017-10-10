Госдума рассмотрит законопроект о назначении пенсии детям должников по алиментам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании должников по алиментам «безвестно отсутствующими» и назначении их детям пенсии по потере кормильца. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Решение в каждом конкретном случае будет приниматься судом по заявлению представителей тех, кому должны выплачиваться алименты, причем только при условии, что пропавшего кормильца в течение года не смогли разыскать приставы.

«Судами выносятся решения об отказе в признании безвестно отсутствующими граждан, являющихся должниками, ввиду того, что заявитель в органы внутренних дел с заявлением о розыске не обращался, — разъясняют сложившуюся на сегодняшний день практику авторы законопроекта. — При этом органы внутренних дел отказывают в приеме заявлений о розыске гражданина, поскольку он является должником и его розыск отнесен к компетенции судебных приставов-исполнителей».

Законопроект также предполагает наделение судебных приставов обязанностью информировать взыскателя долга о положительных или отрицательных результатах поиска и разъяснять ему право на обращение в суд.

Реализация нормативного документа, как отмечается в пояснительной записке, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.

На конец 2016 года в розыске находился 1101 должник по алиментам.