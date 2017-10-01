Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России

В воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон, ускоряющий снятие ограничения на выезд за границу должников. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснила агентству замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Ольга Помигалова, теперь снимать ограничения будет вправе судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП в Москве, получив информацию о погашении долга из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

«Снятие ограничения судебным приставом при директоре ФССП будет происходить не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в ГИС ГМП», — пояснила она.

После этого информация о снятии ограничения будет незамедлительно направляться по защищенным каналам связи в Пограничную службу ФСБ.

Ранее была законодательно закреплена обязанность банков, через который должник расплачивается по штрафу или другим долгам, оперативно отражать сведения об оплате задолженности в ГИС ГМП.

Кроме этого, вступивший в силу закон также повысил до 30 тысяч рублей минимальную сумму долга, при которой к должнику может быть применено ограничение выезда. Впрочем, это не касается долгов по алиментам или возмещению вреда, - там порог остался прежним в 10 тысяч рублей.

Этот закон был принят Госдумой 14 июля и подписан президентом 27 июля. Предполагается, что теперь запрет на выезд за границу будет сниматься в течение 24 часов.

На сегодня в России под запретом на выезд находятся порядка 1,6 миллиона должников. Каждый четвертый из них - должник по алиментам.

