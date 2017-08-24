Роберто Карлос оказался под угрозой тюремного срока из-за долгов по алиментам

Департамент юстиции Рио-де-Жанейро потребовал тюремное заключение для бывшего футболиста мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса сроком на три месяца. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, 44-летний спортсмен задолжал алименты в размере около 20 тысяч долларов бывшей подруге и матери двоих его детей Барбаре Тулер. Карлос объяснил просрочку финансовыми проблемами. Когда состоится слушание дела, не уточняется.

Всего у бразильца девять детей от разных женщин.

Футболист в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом — в 1998-м. На протяжении профессиональной карьеры он выступал за бразильские «Унион Сан- Жуан», «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», испанский «Реал», турецкий «Фенербахче», российский «Анжи» и индийский «Дели Дайнамос», в котором был играющим главным тренером.