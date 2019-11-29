Путин остался без выходного 31 декабря

Президент России Владимир Путин будет работать 31 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
Представитель Кремля напомнил, что у Путина «просто технологически не бывает выходных», и даже если он какую-то часть дня посвятит отдыху, то большую часть времени он находится на работе. «Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», — сказал Песков.
В августе Песков рассказал, что Путин в этом году совмещал отдых с рабочими мероприятиями. «Как такового отпуска у президента не было», — отмечал он.
28 ноября министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в 2019 году сделать 31 декабря выходным днем уже невозможно. Освободить сотрудников от работы накануне Нового года могут их работодатели, сказал министр. «Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — пояснил Топилин.
Активное обсуждение возможности отдыха 31 декабря началось после того, как 18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Речь при этом шла лишь о госслужащих.