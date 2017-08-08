Уот так уот!

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Как быть ЗОЖником, если ты президент

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Лишь треть россиян регулярно занимаются спортом и следят за своим рационом, подсчитали в правительстве. Таких показателей, уверены российские власти, недостаточно. Кто из отечественных политиков способен показать достойный пример жителям страны, выясняла «Лента.ру».

Правительство планирует повысить долю приверженцев здорового образа жизни (он же ЗОЖ) среди граждан до 50 процентов к 2020 году. Еще через пять лет этот показатель должен достичь 60 процентов, говорится в утвержденном кабмином паспорте проекта «Формирование здорового образа жизни». Сейчас к сторонникам ЗОЖ можно причислить только каждого третьего россиянина — 36 процентов от общего населения.

«Проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом», — говорится в документе. Пример россиянам показал президент Владимир Путин: на минувших выходных пользователи сети и даже западные СМИ дивились его физической форме, разглядывая фото и видео с сибирской рыбалки.

Видео: kremlin.ru

Первый во всем

Владимир Путин уделяет большое внимание популяризации спорта среди населения, особенно молодежи. Еще в 2014 году на встрече с членами Ассоциации студенческих спортивных клубов он настаивал на необходимости сделать ЗОЖ «модным трендом»: именно это даст преимущество России в борьбе с другими странами, подчеркивал он. В следующем году президент подписал закон о возрождении всероссийского спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ставшим нормативом физической подготовки россиян.

На своем примере глава государства демонстрирует, сколь существенную роль играет спорт в жизни не только политика, но и рядового человека. С 11-летнего возраста он занимается восточными единоборствами, в 1973 году получил звание мастера спорта по самбо, в 1975-м — по дзюдо. Кроме того, является обладателем «черного пояса», имеет звание заслуженного тренера.

В недавнем фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна он рассказал, что тренируется ежедневно, не пропуская ни дня. Дзюдо учит держать себя в руках, чувствовать остроту момента, видеть сильные и слабые стороны соперника, стремиться к наилучшему результату. Политику, уверен российский лидер, все эти знания и умения необходимы.

Еще одно спортивное увлечение российского лидера — хоккей: президент начал осваивать его сравнительно недавно, зимой 2011-го. Помогал ему в этом двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. Сейчас Путин регулярно принимает участие в гала-матчах игроков-любителей и звезд хоккея Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Несколько раз он приглашал на ледовые площадки своих коллег из-за рубежа, в частности, президентов Финляндии и Белоруссии Саули Нииистё и Александра Лукашенко.

Редкие дни отпуска Владимир Путин посвящает рафтингу, конным прогулкам и рыбалке. Вот и в первых числах августа, перед рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ Путин сделал двухдневную остановку в сибирской тайге: ходил по рекам на моторных лодках и плотах, рыбачил на горных озерах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком.

Немаловажная составляющая отличной физической формы первого лица — правильное питание. По его собственному признанию, в еде он не привередлив: «Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому в общем равнодушен, не считая мороженого. Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю». В 2012 году российский лидер пустил журналистов на свою кухню. Выяснилось, что после утренней тренировки он ест кашу и творог с медом, а запивает ее сырыми перепелиными яйцами. Кроме того, Путин пьет коктейль, приготовленный по собственному рецепту. Среди ингредиентов — свекла и хрен.

«Хороша Маша»

Активно мотивирует к правильному образу жизни самое яркое медийное лицо российского МИДа — Мария Захарова. Дипломат, чьей стройной фигуре могут позавидовать многие соотечественницы, регулярно радует интернет-аудиторию фотографиями из спортзала. Так, 19 апреля на своей странице в Instagram она продемонстрировала, как начинается ее рабочий день. «Утро должно быть бодрым, потому что в спортзале», — прокомментировала публикацию дипломат.

Подписчики Захаровой сочли, что она потрясающе выглядит, и оставили ей множество комплиментов: «И умна, и стройна», «Молодец! В здоровом теле — здоровый дух», «Хороша Маша», «Правильно, спорт — это жизнь», «Спортсменка, комсомолка».

Недавний двухнедельный отпуск дипломат провела в санатории «Дубовая роща» в Железноводске. По признанию Захаровой, ей хотелось погрузиться на две недели в зону покоя, качественного сервиса и экологии. Своими впечатлениями сотрудник внешнеполитического ведомства поделилась в соцсетях: «Задача — отдых, чтобы набраться сил. Не тратить последние, а зарядиться на будущее. И никакой "движухи"». Зарядиться энергией ей помогли, в частности, массажи, ментоловые ванны, грязи и контрастные души.

Железные губернаторы

Жесткая дисциплина и ежедневные занятия спортом позволяют выдерживать напряженный рабочий график и главам российских регионов.

«Как начинается мой день? Подъем обычно в 6 часов или 6:30 (…). Зарядка не меньше часа, это — разные упражнения, разминка и пробежка. Редчайший случай, когда могу зарядку пропустить. Спорт — это уже привычка, которая, как известно, вторая натура. Например, бегаю по утрам я с девятого класса. Это — уже неотъемлемая часть жизни», — рассказывал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в беседе с ИА «Амур.инфо».

По словам подчиненных, Кожемяко действительно со спортом дружит: зимой купается в проруби, участвует в заплывах через Амур, ходит на лыжах за городом, и, более того, соблюдает пост. «Олег Николаевич уважает лесную дичь, ягоды и орехи. Во время поста он, уезжая в рабочую поездку, просит приготовить ему орехи, цукаты, мед», — делились с kp приближенные к губернатору.

В конце апреля в Удмуртии с легкой руки временного исполняющего обязанности главы республики Александра Бречалова запустили проект «Удмуртия — территория спорта». Ранее он выступил с инициативой организовать соревнования в честь лыжницы Галины Кулаковой, на которые могли бы приезжать люди со всей страны.

Бречалов, член центрального штаба Общероссийского народного фронта, неспроста уделяет столько внимания развитию спортивной культуры — сам он несколько лет занимается триатлоном, включающим в себя плавание, велогонку и легкоатлетический кросс. В октябре 2013-го он с успехом прошел одну из наиболее экстремальных дистанций триатлона — IRONMAN («Железный человек»): проплыл 3,8 километра, затем проехал на велосипеде 180, а потом пробежал марафон. Участники соревнования должны были преодолеть дистанцию без перерыва за время, ограниченное 17 часами. Бречалов уложился в тринадцать.

В едином порыве

Депутаты Госдумы неоднократно брались за вопросы сохранения здоровья нации. Три года назад они предлагали экономически мотивировать россиян вести здоровый образ жизни. Такая система нужна для того, чтобы не только врачи, но и сами граждане были заинтересованы в сохранении здоровья, убеждал депутат шестого созыва ГД Сергей Дорофеев.

В нижней палате парламента есть кому показать пример. Среди народных избранников этого созыва свыше десятка олимпийских призеров и чемпионов мира в различных видах спорта: фигурном катании, боксе, биатлоне, хоккее.

Депутаты не только бурно обсуждают тему ЗОЖ в ходе пленарных заседаний, но и стараются ему соответствовать — сдают нормы ГТО, доказывая, что они не просто «чинуши в галстуках, а нормальные люди, которые следят за своим здоровьем». В октябре 2016-го олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова стала послом ГТО. Испытание, заявляла она, хороший мотиватор для самосовершенствования и веский повод для самоуважения.

Первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов считает, что правительство вовремя взялось за здоровый образ жизни россиян. При этом он уверен — основной задачей для властей должна стать выработка у жителей страны привычки к ЗОЖ. Однако не уточнил, как отвадить россиян от вредных привычек и загнать в спортзалы с помощью пропаганды.

Виктория Токарева

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