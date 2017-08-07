На отдыхе в Сибири Путин питался добытой дичью и щучьими котлетами

Президент России Владимир Путин, а также сопровождавшие его главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-Оол и Виктор Зимин во время двухдневной остановки в Сибири питались тем, что добывали сами, рассказал пресс-секретарь руководителя Хакасии Николай Денисов. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 7 августа.

«Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда», — отметил он.

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На своей странице в социальной сети он написал, что Зимину запомнится проведенное рядом с Путиным время на долгие годы.

Ранее в понедельник на сайте Кремля была опубликована полная версия видео о путешествии главы государства по Южной Сибири 3 и 4 августа. Кадры с подводной охоты Путина на щуку в горном озере сняты установленной на маске президента камерой GoPro. На сайте также доступны фотоматериалы.

4 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин побывал в труднодоступной тайге, где не только рыбачил на горных озерах, но ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Помимо руководителей Тувы и Хакасии, президента сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.