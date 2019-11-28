Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря

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В 2019 году сделать 31 декабря выходным днем уже невозможно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

По его словам, освободить сотрудников от работы 31 декабря могут их работодатели. «Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — пояснил Топилин.

Ранее председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госдума не успеет до конца года рассмотреть законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Парламентарий уточнил, что данную инициативу обсудят уже в следующем году. Депутат также напомнил, что компании могут в частном порядке решить этот вопрос, издав соответствующие нормативные акты.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в нижнюю палату парламента 28 ноября. В Совфеде это предложение оценили положительно.

Активное обсуждение возможности отдыха 31 декабря началось после того, как 18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Речь при этом шла лишь о госслужащих.

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