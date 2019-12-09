Выходной 31 декабря объявили в еще одном регионе России

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для для государственных гражданских служащих. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 декабря.

В начале месяца сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих 31 декабря на 28 декабря.

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Первым эту тенденцию задал губернатор Томской области Сергей Жвачкин 18 ноября. Он признался, что принял это решение ради женщин.

В Кремле, в свою очередь, заявили о невозможности изменить уже утвержденный правительством производственный календарь.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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