В ЮНЕСКО оценили идею внести новогодние традиции россиян в список наследия

Россия не сможет внести свои традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, так как она не ратифицировала соответствующую конвенцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей учреждения.

«Не ратифицировав конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки», — оценили собеседники агентства идею депутата Госдумы Виктора Зубарева.

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Ранее Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества. Он предложил внести туда салаты оливье, селедку под шубой и «мимозу», заливное и холодец, а также новогодний пирог со счастливой монетой внутри. Кроме того, предлагалось признать наследием массовое проведение детских утренников с хороводами и Дедом Морозом, просмотр 31 декабря фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», массовые гулянья, игру в снежки и празднование Старого Нового года.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

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