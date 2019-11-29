Россию впервые за шесть лет избрали в комитет ЮНЕСКО

Россия вошла в генассамблею государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии впервые с 2013 года. Об этом сообщается на сайте российской комиссии по ЮНЕСКО.

Помимо России новыми членами Комитета всемирного наследия также стали Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, Саудовская Аравия и ЮАР. Как отметили в российской комиссии, страна будет принимать участие в принятии всех решений комитета, передает РИА Новости.

Собрание генассамблеи прошло 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Участие в ней принимали 193 страны.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Входящий в него Комитет всемирного наследия отвечает за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года.

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