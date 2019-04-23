Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе. Об этом сообщает РИА Новости. Видео происшествия опубликованы в социальных сетях.

Известно, что возгорание возникло на автомобильном складе на Рю дю Парк. Движение по ближайшим к месту происшествия улицам ограничили, на месте работают 26 пожарных машин. Сообщается, что пострадавших нет.

Ничто не угрожает и дворцу, который был официальной резиденцией французских монархов с 1666-го по 1789 год. С 1979 года дворцово-парковый комплекс включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вечером 15 апреля в столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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