Нотр-Даму предрекли разрушение от дождя

Сгоревшая крыша собора Парижской Богоматери может рухнуть из-за сильных ливней, которые ожидаются во французской столице на этой неделе. Об этом сообщает BBC News.

Защитить собор от дальнейшего разрушения призвали архитекторы, в том числе главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнёв. По его мнению, необходимо срочно установить брезентовый навес, который убережет Нотр-Дам от потоков воды, пока идет реконструкция.

Согласно прогнозу погоды, в четверг, 25 апреля, в Париже ожидается сильный ливень.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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