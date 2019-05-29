Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия

Министр культуры Таиланда Вира Ройпойчанарат (Vira Rojpojchanarat) объявил о намерении включить острый суп том-ям в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Bangkok Post.

Это решение было принято во вторник, 28 мая, на заседании комитета Министерства культуры по вопросам защиты и продвижения культурного наследия.

Документы в ЮНЕСКО планируют подготовить и подать к 21 марта 2020 года.

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Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Является национальным блюдом Таиланда и Лаоса.

В апреле в честь Национального дня рамена в Японии фуд-эксперт Бонни Чанг объяснила, как правильно есть это блюдо. Кроме того, специалист указала на распространенные ошибки, которые допускают люди во время приготовления рамена и самой трапезы. Так, в первую очередь, по словам японки, следует взять миску двумя руками, поднести к лицу и вдохнуть запах.

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