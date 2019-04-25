Раскрыт метод правильного приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, каким образом нужно готовить шашлык, чтобы блюдо не нанесло вред здоровью. Его слова приводит RT.

В первую очередь Тутельян советует отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким, как баранина. Однако если шашлык планируется готовить из свинины, следует предварительно срезать жир. После этого необходимо вымочить мясо в маринаде и тщательно его прожарить.

Важнее всего, по мнению диетолога, — не переедать. «Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо», — заметил он и порекомендовал вместо этого съесть один шампур хорошо приготовленного шашлыка.

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Чтобы помочь пищеварению, Тутельян советует вместе с мясом употреблять овощи и зелень: в этих продуктах содержится клетчатка.

Страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта или сахарным диабетом эксперт призвал не нарушать диету.

В апреле в МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Представитель ведомства напомнил, что необходимо заранее очистить территорию от сухой травы и проследить, чтобы погода была безветренной. Он также добавил, что в связи с особым противопожарным режимом в регионе может быть установлен запрет на разведение огня, что также следует учитывать.

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