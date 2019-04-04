Раскрыта правильная технология поедания лапши

В честь Национального дня рамена в Японии фуд-эксперт Бонни Чанг (Bonnie Chung) объяснила, как правильно есть это блюдо. Ее советы передает Mirror.

Эксперт также указала на распространенные ошибки, которые допускают люди во время приготовления рамена и самой трапезы. В первую очередь, по словам японки, следует взять миску двумя руками, поднести к лицу и вдохнуть запах. Затем с помощью палочек нужно подцепить моток лапши и полностью вытащить его из бульона. После этого следует губами втянуть рамен в рот — причем чем громче будет сопровождающий это звук, тем лучше.

Распространенная ошибка — есть лапшу без палочек для еды (хаси). В Британии лишь 13 процентов жителей умеют правильно ими пользоваться, а 59 процентов предпочитают есть рамен европейскими столовыми приборами. Также нельзя ломать лапшу перед тем, как бросить ее в кастрюлю, поскольку она — символ жизни в японской культуре.

Материалы по теме Адская кухня Что едят на улицах азиатских городов

По словам Чанг, рамен не должен быть мягким и слизистым. Как и итальянскую пасту, ее следует готовить «аль денте», или шикошико, как называют упругую консистенцию японцы. В отличие от пасты, сразу после приготовления рамен нужно промыть водой, чтобы удалить крахмал, который создает липкую текстуру. Пока готовятся другие ингредиенты, лапшу лучше положить в ледяную воду. Перед тем, как подавать рамен, его нужно разогреть на огне в течение 10 секунд.

В декабре 2018 года в преддверии Нового года «Роскачество» объяснило, как выбрать самые лучшие продукты для салата оливье. В первую очередь эксперты развеяли популярные у россиян мифы о составе «докторской» колбасы. В результате исследования выяснилось, что продукция практически всех производителей не представляет опасности для здоровья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



