Определен лучший в мире сыр

В Норвегии на международном конкурсе сыроваров World Cheese Awards эксперты определили лучший сыр в мире. Об этом сообщает издание Euromag.

Главную премию получил норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят под Бергеном. Второе место жюри отдало тоже норвежскому сыру — Хельфейт (Helfeit). Это традиционный коричневый козий сыр, который изготовляют на ферме Стурдален Гардсбрюк в провинции Телемарк.

Норвегия представила на конкурс 175 разновидностей продукта. Также большим разнообразием сортов отметились такие страны как Италия, Швейцария, Франция и Германия.

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Специалисты оценивали почти три с половиной тысячи сортов сыра из 41-й страны. Помимо экспертов в состав жюри вошли блогеры, журналисты, представители музеев и другие ценители сыра, не связанные напрямую с гастрономией. Они оценивали продукт по множеству параметров: внешний вид, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенция) и вкус.

В мае «Росконтроль» назвал марки опасного сыра. В черном списке организации оказалась продукция производителей: «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

В марте эксперты выявили худший плавленный сыр в России. В продукции бренда «Карат» были найдены не заявленные в составе растительные жиры.

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