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Завод по производству сырной продукции откроют в Подмосковье

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Завод по производству сырной продукции построят в городском поселении Оболенск Серпуховского района, сообщил исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 28 сентября.

«Проект будет реализован до 2028 года и создаст 150 рабочих мест для жителей области. За время реализации проекта объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области составит более 699 миллионов рублей», — сказал он.

На предприятии будут производиться различные виды сыра. Ожидается, что объем производства составит 350 тонн продукции в месяц, уточнил Вьюрков.

Он отметил, что реализация проекта соответствует задачам импортозамещения, поставленным правительством страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распорядился увеличить объем грантовой поддержки производителей сыра. По его словам, необходимо развивать это перспективное направление.

В октябре прошлого года министр инвестиций и инноваций региона сообщил о реализации в области масштабного инвестиционного проекта — создании кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. Реализовываться проект будет на территории Дмитровского района Московской области.

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