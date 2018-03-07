Назван худший плавленый сыр России

Некоммерческая организация «Росконтроль» проанализировала плавленый сыр с ветчиной. Проверка выявила нарушения в большинстве образцов, отобранных для экспертизы. Об этом свидетельствуют итоги исследования, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На экспертизу были отобраны семь брендов: Viola (Valio), President, «Сыробогатов», «Лакомо / Наша семья», «Веселый молочник», «Карат» и «О'кей». По итогам экспертизы непосредственно сыра в черный список организации отправилась продукция бренда «Карат», в которой были найдены не заявленные в составе растительные жиры.

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«Из общего числа образцов только четыре соответствуют стандарту на плавленые сыры по показателю активной кислотности. У образцов President, "Лакомо / Наша семья", "Весёлый молочник" этот показатель превышает допустимое ГОСТом значение. Правда превышение это не слишком велико, и у выработанных по ТУ производителя образцов нарушением не является», — отмечает главный эксперт организации Светлана Дмитриева.

При экспертизе кусочков ветчины в плавленом сыре эксперты «Росконтроля» отправили в черный список сразу четыре бренда — «Лакомо / Наша семья», «Весёлый молочник», «Карат», «О'кей» — в составе этих сыров была обнаружена соя, чего также не было отображено на этикетке. Соя была найдена и в плавленом сыре от Valio, однако производитель честно написал об этом в составе. Нет сои в плавленых сырах брендов President и «Сыробогатов».

Во всех образцах, кроме «Сыробогатов», есть консерванты. Это не запрещено, если они указаны в составе, но снижает индекс полезности продукта. Наиболее «пресным» оказался плавленый сыр «Веселый молочник», самый соленый — Viola. Все участники теста признаны безопасными. Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и листерии, не обнаружены.

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