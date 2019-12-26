В России стали пить легальнее

За 11 месяцев текущего года объем легальных продаж алкоголя в России вырос на один процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако говорить о том, что россияне стали больше пить, нельзя. Об этом «Российской газете» рассказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

По его словам, данные системы ЕГАИС свидетельствуют что в стране все больше алкоголя продается через легальную розницу. При этом Минздрав сообщает о снижении потребления алкоголя, то есть обеление рынка происходит еще быстрее.

Ранее Росстат сообщил, что в ноябре стоимость алкоголя выросла на несколько процентов в годовом выражении. Больше всего подорожало игристое вино — рост составил 4,33 процента (346,8 рубля за литр).

Столовое вино в среднем стало дороже на 4,29 процента, крепленое — на 3,93 процента. Цена водки поднялась на два процента, а пива российских производителей — на 1,68 процента.

С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Бутылка водки объемом 0,5 литра будет стоить не менее 230 рублей (215 рублей сейчас), коньяк — 433 рублей (388 рублей).

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