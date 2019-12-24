Алкоголь в России стал дороже

Цены на алкоголь в России в ноябре 2019 года выросли на несколько процентов по сравнению с ноябрем 2018-го. Больше всех подорожало игристое вино: рост составил 4,33 процента (346,8 рубля за литр). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Цены на столовое вино выросли в среднем на 4,29 процента, до 415,2 рубля за литр, а на крепленое вино — на 3,93 процента, до 566,6 рубля. Водка подорожала примерно на два процента и теперь стоит в среднем 615,7 рубля за литр. В то же время коньяк подешевел — до 1276,2 рубля (минус 0,24 процента).

Литр пива российских производителей стал дороже на 1,68 процента (114 рублей), а зарубежных марок, наоборот, подешевел на 2,34 процента (205,6 рубля).

Ранее в декабре сообщалось, что с 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Согласно указу Минфина, минимальная розничная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра вырастет на семь процентов, до 230 рублей (нынешняя цена — 215 рублей), коньяк подорожает более чем на 11 процентов, до 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра (388 рублей). Минимальная розничная цена за бренди составит 315 рублей.

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